"O Irão nunca terá armas nucleares": Donald Trump deixa garantia nas redes sociais

O presidente dos EUA, Donald Trump, usou esta segunda-feira a sua conta pessoal no Twitter para "gritar" ao mundo as suas convicções sobre o poderio militar do Irão, numa altura em que continua a ser criticado pelo ataque que ordenou o assassinato de Qassem Soleimani, comandante da força de elite dos Guardiães da Revolução iranianos, Al-Quds.

"O Irão nunca terá armas nucleares", escreveu o líder da Casa Branca, usando apenas letras maiúsculas o que, nas redes sociais, equivale a falar aos gritos. Esta publicação de Trump surgiu um dia depois do regime de Teerão ter anunciado que deixará de respeitar os limites impostos pelo tratado nuclear assinado em 2015 com os cinco países com assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas — Rússia, França, Reino Unido, China e EUA — mais a Alemanha, e que visava restringir a capacidade iraniana de desenvolvimento de armas nucleares. Os Estados Unidos abandonaram o acordo em maio de 2018.





IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2020

A escalada da tensão na região teve início quando Qassem Soleimani foi morto na sexta-feira num ataque aéreo contra o carro em que seguia, junto ao aeroporto internacional de Bagdade, no Iraque,ordenado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No mesmo ataque morreu também o 'número dois' da coligação de grupos paramilitares pró-iranianos no Iraque, Abu Mehdi al-Muhandis, conhecida como Mobilização Popular [Hachd al-Chaabi], além de outras oito pessoas.

O ataque ocorreu três dias depois de um assalto inédito à embaixada norte-americana que durou dois dias e só terminou quando Donald Trump anunciou o envio de mais 750 soldados para o Médio Oriente.

O líder supremo do Irão, o ayatollah Ali Khamenei, prometeu, entretanto, vingar a morte de Soleimani e o Conselho Supremo de Segurança Nacional iraniano disse que a vingança ocorrerá "no lugar e na hora certos". Trump já ameaçou o Irão com "enormes represálias" caso ocorram ataques iranianos contra instalações norte-americanas no Médio Oriente.

Tanto para os seus apoiantes, como para os seus críticos, Qassem Soleimani, que desempenhou um papel importante no combate aos 'jihadistas', era encarado como o homem-chave da influência iraniana no Médio Oriente: reforçou o peso diplomático de Teerão, nomeadamente no Iraque e na Síria, dois países onde os Estados Unidos estão envolvidos militarmente.