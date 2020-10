"O melhor sexo da minha vida": Jovem estudante quebra preconceitos e namora com pensionista de 72 anos

Julia Strauss, de 31 anos, e Bernd Hasenbank, de 72, conheceram-se pela primeira vez em abril de 2019 e desde então que nunca mais se separaram. Os ‘pombinhos’ revelam estar mais felizes do que nunca, apesar da diferença de idades que os separa. Já a jovem estudante de Design de Interiores garante que o sexo com o pensionista é o melhor que já teve e garante que a "idade é um número".

"Cada dia fica melhor. Desde o início que eu percebi que o Bernd era um homem forte e saudável, com um espírito vivo. Mas surpreendi-me com a ‘performance’ dele na cama…ele é potente. Já namorei com outros homens 26 anos mais velhos do que eu, mas nenhum era tão bom como ele…", revela a mulher.

O casal confessa que no início temeram as reações alheias e que até evitavam andar de mãos dadas em público. Mas agora, deixaram os tabus de lado, e assumem o relacionamento de forma natural.

"Sinto-me como um adolescente ao lado da Julia. Estou apaixonado e por isso estou a dar o meu máximo. Ela mantém-me jovem e muitas das vezes é mais madura do que eu", revelou Bernd, que tem dois filhos ainda mais velhos do que a atual namorada.

Julia assume que não foi fácil aceitar a relação no seu seio familiar, uma vez que os seus pais também são mais novos do que o companheiro. "Quando o conheceram perceberam que somos feitos um para o outro. Nós partilhamos os mesmos interesses por arte, música e pela Natureza. Mas, acima de tudo, temos um interesse comum em nos compreender melhor um ao outro a cada dia", explica Julia.