"O meu sonho é ir para Espanha": o testemunho do jovem que flutuou em garrafas de plástico até Ceuta

Chama-se Aschraf, tem 16 anos, e a sua imagem, agarrado a garrafas de plástico que usava para flutuar e nadar até Ceuta, vindo de Marrocos, correu Mundo. É apenas um dos milhares de menores marroquinos que rumaram a Espanha com o sonho de uma vida melhor.Chegava a Ceuta a 19 de maio, na passada quarta-feira, com medo e sem compreender o que diziam os soldados que lhe falavam no seu idioma desde a margem de Ceuta. Não se atrevia a sair da água porque acreditava que o soldado o ia apanhar. "Tratem de nos entender, por favor", suplicava nas águas de Ceuta a chorar.Ao chegar a terra, tentou fugir, tentando escalar um muro mas foi apanhado. Depois de ser consolado pelos próprios soldados, foi devolvido a Marrocos no mesmo dia.Uma semana depois, esta terça-feira, Aschraf volta a estar com a família em Casablanca, uma cidademarroquina a mais de 400 quilómetros de Ceuta, enclave espanhol. Ao jornal espanhol El País, o jovem dá o seu testemunho a afirma que o seu sonho era chegar a Espanha para poder ajudar a sua família."O meu sonho é ir para Espanha para poder ajudar a minha família primeiro, e estudar ali para realizar o meu futuro", afirma."O senhor [militar] disse-me que já tinha cruzado a fronteira de Marrocos e que já estava em Espanha. Fiquei muito feliz, mas depois muito triste quando me mandaram embora", continua.Aschraf não queria voltar a Marrocos. Quando chegou a Ceuta chorava em desespero e pedia aos militares que o deixassem ficar. "Não quero voltar, por favor", implorava. Era a terceira tentativa de chegar a Espanha e foi frustrada ao ser acompanhado pelo Exército até à fronteira.Miluda Gulami também foi ouvida pelo jornal espanhol El País. É a segunda mãe adotiva do jovem e é com ela que Aschraf vive. "Estou muito feliz com ele e espero que ele consiga realizar os seus sonhos, é um menino muito ambicioso, tem muitas qualidades e eu não sou capaz de satisfazer os seus sonhos", relata.Mas nem tudo são más notícias para este jovem determinado. Uma ONG comprometeu-se a pagar os seus estudos e a dar-lhe um sítio para viver, afirma o jornal espanhol.Apenas dois dias antes de Aschraf chegar a Ceuta, tinham chegado a Ceuta oito mil migrantes ilegais que não encontraram qualquer oposição das autoridades marroquinas para fugirem. Destes oito mil, cerca de dois a três mil são menores, muitos deles fugiram de Marrocos para Espanha sob