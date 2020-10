Martín, tem 99 anos e pode-se dizer que é um milagre da pandemia. A avó Nina, como lhe chamam carinhosamente os netos, testou positivo à Covid-19 e superou a doença em sete dias, sem saber sequer o que era "o bicho".A memória já não é a sua melhor amiga e, durante o confinamento, em março, abril e maio, Florentina achava que os netos a tinham abandonado. Não sabia das medidas que tinham entrado em vigor para travar o coronavírus em Madrid e no mundo. Não sabe também o que é este vírus.Os netos já preparavam as despedidas, pois aos 99 anos a probabilidade de vencer o vírus é reduzida, quando Florentina começou lentamente a recuperar e, sete dias depois, o resultado foi surpreendente e de alegria para a família. Florentinha tinha vencido o vírus.Olga, a cuidadora, acredita que a avó Nina foi infetada numa das suas caminhadas noturnas. Florentina sabe que esteve muito doente, mas não sabe com o quê.