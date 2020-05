Devido à pandemia da Covid-19, todos fomos incentivados a usar equipamentos de proteção para evitar o contágio. No entanto, apesar do conhecimento abrangente sobre o surto, o medo ainda permanece entre nós, e muitas vezes, obriga-nos a pensar duas vezes antes de tocar em certas superfícies. Por esse motivo, Marshall Haas, fundador da empresa Peel, criou uma pequena ferramenta portátil que evita o contacto direto com potenciais focos virais.