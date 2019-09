"O papá esmagou a mamã": as palavras de um menino que viu o pai a bater na mãe

Um homem espancou a namorada em frente ao filho de ambos. A agressão ocorreu no passado mês de agosto, dia 9. Desde dessa noite que a criança profere as mesmas palavras vezes sem conta: "O papá esmagou a mamã".Jemma Palmer, de 37 anos, tinha reatado com o pai dos seus dois filhos há poucos meses quando este a agrediu brutalmente.Segundo o The Mirror, a discussão entre o casal foi originada por uma brincadeira de um estranho no caminho para casa. Palmer ia acompanhada pelo namorado, Gather, e pelo filho, Archie, quando um estranho no autocarro lhe perguntou se queria ir beber um copo.Ao chegar a casa, Jemma preparava-se para deitar o filho quando o ex-companheiro relembrou a intervenção do estranho no autocarro. De seguida, Gareth começou a agredir a namorada deixando-a com o maxilar fraturado, olhos negros, lábio cortado, hematomas e uma hemorragia num dos olhos que, segundo os médicos, deteriorou a vista de Palmer.O filho esteve presente durante a cena de pancadaria, acabando por fazer xixi nas calças.A mulher diz ter tentado alcançar o telemóvel mas o agressor impediu-a de todas as vezes.Depois de deixar a namorada praticamente inconsciente, Gareth Ralph, de 34 anos, escondeu o telemóvel de Palmer e saiu de casa tendo-se refugiado em casa de familiares.Jemma diz que foi graças ao filho que conseguiu reagir e pedir ajuda. Ao ver a mãe no chão, a criança começou a chamá-la repetidamente até que esta reagiu.No dia seguinte Ralph foi detido pela polícia e, no dia 9 de setembro, foi presente a tribunal onde o juiz o condenou a 18 meses de prisão e a uma ordem de restrição que o impede de se aproximar e/ou contactar a ex-namorada.Jemma diz não ter ficado satisfeita com a sentença uma vez que a ocorrência terá sequelas na vida do filho que assistiu a tudo e desde então repete sistematicamente que o pai esmagou a mãe.