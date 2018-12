Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O pedido especial de uma menina ao Pai Natal sobre os turnos do progenitor no trabalho

Carta foi partilhada pela avó e rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

11:35

Uma menina de 10 anos do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, enviou uma carta sentida ao Pai Natal onde pediu algo diferente para o dia especial.



Zoe escreveu ao "querido Pai Natal" que queria uma "muito pequena coisa" para aquele dia.



"Eu gostava que o Pai Natal trocasse o turno do trabalho do meu pai, agora é das 16h30 até às 01h00, eu gostava que trocasse para o das 18h30 até às 03h00", escreveu a menina.



Zoe pediu ao Pai Natal que adiasse o turno do pai para estar com ele mais duas horas naquele dia especial.



