Um homem de 70 anos, desaparecido há 48 anos, foi encontrado graças a um vídeo viral em que pede ajuda para pagar um tratamento médico.

Habibur Rahman, natural do Bangladesh, era empresário e pai de quatro filhos quando desapareceu em 1972. A família conta que o homem foi a uma viagem de negócios a Chittagong e nunca mais voltou.

Foi a mulher de um dos netos, que vive no Estados Unidos, que viu o vídeo publicado no Facebook. "Ela alertou-nos e corremos para o hospital e descobrimos que o meu avô está vivo", contou Kefayat Hussain, neto do homem, à agência France-Presse.

O jovem de 20 anos relata que o avô confirmou o nome da mulher, que morreu em 2000, e de outros membros da família.

O vídeo foi gravado por outro paciente a pedido de Habibur. A família desconhece as razões pelas quais o homem desapareceu mas dizem estar entusiasmados por o terem encontrado vivo.