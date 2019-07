O pormenor de que todos falam na fotografia do encontro da Rainha com Boris Johnson

O recém primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, visitou a Rainha de Inglaterra, Isabel II, no Palácio de Buckingham esta quinta-feira e e a fotografia do encontro está a dar que falar em todos , mas não apenas pelas razões mais evidentes.Nas redes sociais, foram vários os internautas que detetaram um pormenor curioso no cenário onde a imagem foi captada: um purificador de ar da marca Dyson, o que para muitos foi entendido como um sinal de que até a monarca estava a sentir os efeitos da onda de calor vivida em toda a Europa.Numa sala com mais de 316 anos de história, onde a rainha Elizabete II tem por hábito receber vários convidados ilustres, o eletrodoméstico moderno salta à vista na panóplia de elementos tradicionais como a carpete, a poltrona e relógios de várias épocas.O modelo do purificador escolhido pela rainha para refrescar a sala denomina-se Dyson Pure Hot + Cool Link e pode ser adquirido por qualquer pessoa pelo valor aproximado de 600 euros.