O que é o ISIS-K, o grupo que reivindicou o massacre em Cabul

O atentado desta quinta-feira que fez dezenas de mortos e feridos foi reivindicado pelo ramo afegão do Daesh conhecido como ISIS-K (sendo a K de Khorasan, região histórica da antiga Pérsia), a principal ameaça à retirada em curso em Cabul, no Afeganistão.Criado em 2015 no leste do Afeganistão, é responsabilizado pelos mais sangrentos atentados dos últimos anos no Afeganistão.Surgiu nos meios talibãs paquistaneses e recruta talibãs afegãos dissidentes, mas mantém uma relação tensa com a chefia talibã no Afeganistão.Aliás, os talibãs executaram no dia 16, após a tomada da prisão de Cabul, Omar Khalid Khorasani, antigo líder do ISIS-K.As divergências doutrinárias e estratégicas com os talibãs são inúmeras. O grupo condena, por exemplo, o uso que os talibãs fazem do tráfico de droga para se financiarem.O Daesh reivindicou o ataque desta quinta-feira em Cabul e publicou no seu canal do Telegram um vídeo do alegado bombista suicida, identificado como Abdul Rahman al-Logari, de nacionalidade afegã. "Fez-se explodir a cinco metros dos soldados americanos", alega o grupo terrorista.