O que esperar do encontro entre Trump e Putin no dia 16 de julho

Os dois líderes vão se encontrar na Finlândia.

13:28

só se encontrarem à margem de reuniões internacionais, a mais recente das quais no Vietname em novembro de 2017, desde que Trump tomou posse, em janeiro de 2017.



Mas o que esperar desta cimeira?



De acordo com o site CNBC, é pouco provável que a reunião traga algum resultado tangível. Os temas em cima da mesa também são motivo de muita curiosdade.



" Acho que qualquer grande barganha estratégica é muito improvável, e embora concessões de pequena escala possam ser prováveis, na maioria das vezes, nada importante sairá disto", disse Eugene Chausovsky, analista da Stratfor à CNBC.



Não são esperadas soluções para questões urgentes como a Ucrânia ou a Síria. O objetivo deste encontro será descongelar a relação entre os dois países, segundo a analista da Stratfor, plataforma de inteligência geopolítica.



A analista, em declarações à CNBC, afirma que a reunião será pouco mais do que um evento de relações públicas.

