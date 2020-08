O que já se sabe sobre a Sputnik V, a vacina russa para a Covid-19

Com uma rapidez meteórica, Moscovo desenvolveu vacina contra o novo coronavírus que tem nome de satélite. Saiba como foi possível chegar aqui. Por Pedro Zagacho Gonçalves e Lusa 19:37

Foi na terça-feira, dia 11 de agosto, que o mundo parou com a notícia de que o Ministério da Saúde da Rússia aprovou a primeira vacina contra o novo coronavírus, sabida pela boca do próprio presidente russo, Vladimir Putin, que até explicou que o fármaco, desenvolvido pelo instituto Gamaleya, foi aplicado numa das suas filhas.



Mas o ‘sprint’ russo na corrida à tão desejada vacina tem atrás de si uma maratona de testes, ensaios e estudos, não apenas do instituto Gamaleya (que há exatamente dois meses que se colocou na dianteira), que se iniciou ainda antes do terror da pandemia se começar a manifestar. Acompanhe todos os desenvolvimentos da investigação russa, que culminaram na vacina agora chamada Sputnik V, em honra dos feitos aeroespaciais russos (que agora dão lugar a uma conquista na Terra). E saiba como tudo começou numa universidade.

OS PRIMEIROS TESTES EM JANEIRO E ENSAIOS COM MILITARES

Foi logo no início do ano, ainda se contavam apenas 9 mortos e 400 infetados com o novo coronavírus (oficialmente), que o jornal russo Sputnik levantou o véu aos avanços da investigação russa.



Corria o dia 22 de janeiro quando foi revelado que a Rússia já estava a desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus, recém-descoberto, numa altura em que muito pouco era conhecido sobre a Covid-19, nem se preveria que a pandemia afetasse todo o mundo.



A investigação científica continuou e logo no início de junho, 4 meses depois, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou que os primeiros ensaios clínicos "a uma vacina contra a Covid-19" estavam a começar, com os testes feitos em 50 soldados que se ofereceram para participar.



"Para verificar a segurança e eficácia da vacina, 50 militares, incluindo cinco mulheres, voluntariaram-se para participar nos ensaios clínicos", afirmou o Ministério num comunicado emitido na altura.



Em maio, Putin tinha ordenado ao governo que concentrasse todos os esforços e acelerasse a produção da vacina, numa altura em que 10 centros científicos no país trabalhavam em investigações distintas.



Animado com os avanços, o Governo russo informou em meados de junho que, em setembro, começaria a produzir uma vacina contra o novo coronavírus em grandes quantidade.

"Os testes clínicos serão realizados em julho, o registo estatal em agosto e a produção começará em setembro", anunciou Tatiana Golikova, vice-primeira-ministra para a Política Social, Trabalho, Saúde e Segurança Social.



Para a tarefa, o Governo encarregou o o Centro Nacional de Pesquisa em Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya, cujo diretor, Alexandr Gintsburg, explicou que, na altura, o laboratório estava a desenvolver "uma vacina de vetor com base no ADN de um adenovírus do tipo SARS-CoV-2". Este cientista revelou que o fármaco a ser testado, já tinha sido experimentado não oficialmente em voluntários do centro e que todos "ficaram bem e desenvolveram imunidade ao vírus".

"É SEGURA": VACINA UNIVERSITÁRIA VIRIA A SER ESPERANÇA GLOBAL



Um mês depois do anúncio do Governo, a 14 de julho, a Universidade de Sechenov anunciou que tinha concluído ensaios clínicos da vacina contra a Covid-19 que estavam a desenvolver.



Segundo relatou a investigadora responsável, a vacina mostrou-se eficaz nos testes feitos em laboratório.



"A investigação foi completada e prova que a vacina é segura. Os voluntários vão ter alta nos dias 15 e 20 de julho", esclareceu Elena Smolayrchuck, na altura.



A primeira fase deste ensaio clínico tinha começado a 18 de junho, com os primeiros 18 voluntários a receberem a vacina. O segundo grupo de 20 voluntários foram vacinados a 23 de junho.

Colocava-se assim Universidade de Sechenov na liderança da corrida russa à vacina anti-Covid-19, em estreita colaboração com o Instituto Gamalaya, tendo a investigação feita nesta universidade se revelado essencial na meta de chegada à vacina Sputnik V.

GAMALEYA CUMPRIU PROMESSA MAIS CEDO: PREVIAM VACINA EM CIRCULAÇÃO A 12 DE AGOSTO



Logo depois do anúncio da Universidade de Sechenov, Alexander Lukashev, diretor do Centro Nacional de Pesquisa para Epidemiologia Microbiologia Gamaleya, disse em comunicado que o instituto esperava que "que a vacina fique em circulação para uso público entre 12 e 14 de agosto", acrescentando que a produção em massa poderá ser produzida pelas farmacêuticas em setembro de 2020. Neste primeiro anúncio, falhou por um dia: a vacina viria a ser anunciada no dia 11 de agosto.

Os ensaios clínicos em humanos continuavam e o Instituto Gamaleya, logo no dia 15 de julho, explicou que o primeiro grupo de voluntários tinha saído do hospital após 28 dias. Alguns tinham desenvolvido efeitos secundários após aplicação do fármaco em testes, mas estes desapareceram em 24 horas.

VACINA ROUBADA POR HACKERS? REINO UNIDO, CANADÁ E EUA ACUSARAM RÚSSIA Com os anúncios em catadupa sobre a vacina russa contra o novo coronavírus, veio também a desconfiança internacional sobre os avanços científicos no país. No dia 16 de julho, Reino Unido, Estados Unidos da América e Canadá acusam a Rússia de usar piratas informáticos ligados ao Governo para roubar informações sobre os avanços científicos da vacina nestes países.



Na altura, o Centro Nacional de Cibersegurança britânico (NCSC), em coordenação com autoridades dos EUA e Canadá, explicou que os piratas informáticos APT29, também conhecidos como "the Dukes" ou "Cozy Bear", é um "grupo de ciberespionagem, quase de certeza parte dos serviços de informações russos".

"A campanha de atividades maliciosas do APT29 continua, predominantemente contra alvos governamentais, diplomáticos, organizações de investigação, de saúde e de energia para roubar propriedade intelectual valiosa", refere o comunicado.

O grupo usaria uma variedade de ferramentas e técnicas, incluindo 'spear-phishing' e 'malware' personalizado conhecido como "WellMess" e "WellMail".



Não ficou claro se alguma informação foi roubada, mas o Centro Nacional Cibersegurança garantiu que não se acredita que informações confidenciais dos cientistas tenham sido comprometidas.



O ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Dominic Raab, afirmou ser "completamente inaceitável que os Serviços de Informação russos tenham como alvo aqueles que trabalham para combater a pandemia do coronavírus". Um mês antes o diretor do FBI, Chris Wray, já tinha lançado suspeitas idênticas sobre a China.

Viria precisamente este a ser o nome da vacina. Na altura estava na segunda de três fases de testes clínicos, prevendo os investigadores terminar a segunda fase a 3 de agosto. A terceira fase incluiu a vacinação de profissionais de saúde. Os dados da pesquisa, segundo a CNN, só seriam divulgados em agosto, pelo que só nessa altura se perceberia a segurança e eficácia da vacina desenvolvida pela Rússia.

O FINAL DOS ENSAIOS, O SUCESSO E O REGISTO



Ainda decorria a fase final de testes e ensaios clínicos (a 1 de agosto) com o Instituto Gamaleya a anunciar que ia avançar com o registo da primeira vacina contra a Covid-19.



"A vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pelo Centro Nacional de Pesquisa em Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya concluiu os ensaios clínicos e agora estamos a preparar os documentos para o seu registo", afirmou o ministro Mikhail Murashk, adiantando que médicos e professores seriam os primeiros a receber a vacina.



Com os rápidos avanços nos últimos meses, a comunidade científica internacional e a própria OMS, deixaram vários alertas para os perigos de uma vacina que não seja devidamente testada.

OS PRIMEIROS AVISOS DA OMS E DE ESPECIALISTAS



Com o Governo a prever vacinação em massa já em outubro, e com os ensaios clínicos ainda por terminar, vários cientistas de todo o mundo alertaram para a corrida precipitada à vacina contra o novo coronavírus, realçando que a Rússia estava em testes clínicos com humanos há pouco mais de 2 meses.



"Preocupa-me que a Rússia esteja a saltar etapas pelo que a vacina que aí vem pode não ser eficaz, mas também ser insegura. Não funciona assim, os ensaios vêm primeiro", disse Lawrence Gostin, especialista em direito de saúde pública da Universidade de Georgetown, nos EUA.

"Todos os candidatos a uma vacina devem passar pelas fases completas de todos os testes" Organização Mundial de Saúde