O reencontro emocionado de um camionista com o seu gato 'co-piloto'

Ashes, um gato de três anos, foi encontrado numa paragem de camiões no estado do Ohio, nos Estados Unidos, e graças a um microchip reencontrou-se com o seu dono, um camionista que o procurava há cerca de cinco meses.O gato foi encontrado por uma mulher que viajava na Costa Oeste dos EUA e que fez uma paragem no estado do Ohio.A mulher acabou por levar o gato até um veterinário que fez uma verificação ao microchip, conseguindo rastrear a localização do seu dono.Matthew, o camionista, tinha perdido o seu fiel companheiro de viagem em julho passado. "Eu pensei no Ashes todos os dias", referiu Matthew no momento do reencontro.