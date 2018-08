Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

O reencontro emocionante de uma mãe com a filha que já não via há 26 anos

Jovem conheceu a mãe biológica que a abandonou à nascença por falta de possibilidades financeiras.

Ria Sloan, uma jovem jardineira de 26 anos, reencontrou-se com a mãe biológica de quem foi separada quando tinha apenas três semanas de vida e o momento em que as duas se abraçam está a comover vários telespetadores de todo o mundo. A jovem, nascida no Sri Lanka, foi levada para a Escócia quando era ainda recém-nascida.



Em entrevista à BBC, Ria explicou como foi levada para a Europa e em como era uma das poucas pessoas morenas na cidade onde vivia. Apesar de ter tido uma infância feliz, a jovem confessou que rapidamente se começou a sentir deslocada e passou a questionar-se sobre quem seria a sua mãe verdadeira.



No episódio do programa "Two's Searching for Mum", Ria regressa ao Sri Lanka para reencontrar a família biológica e a mãe, que foi forçada a abandoná-la depois de ter sido deixada pelo namorado da altura. Para além da mãe, a jovem também conheceu o avô materno.



"Sempre quis saber se a minha mãe estava viva, se ela pensa em mim, se ela me queria ver. Iria ficar muito satisfeita por sabê-lo", afirmou Ria, explicando o porquê de participar no programa.



A jovem jardineira, que viajou para o Sri Lanka com a namorada, escreveu uma carta emotiva à mãe: "Ainda nem acredito que este dia chegou. Durante muitos anos pensei em ti, admirei-te numa fotografia que me deram e imaginei como terão sido os meus primeiros dias de vida. Olhar-te simplesmente nos olhos e saber que és a minha mãe vai dar-me muito conforto", pode ler-se.



Durante o reencontro, Ria disse à mãe o quanto sofreu por não saber se esta estaria bem e prometeu-lhe voltar em breve ao Sri Lanka. "Não sei como irá correr esta relação mas vou fazer com que resulte e sei que vou voltar cá. Ainda que a Escócia e o Sri Lanka estejam separados por milhares de quilómetros, eu não o sinto. Pertenço a ambos os países", concluiu.