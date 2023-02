"O rei não se pode mexer muito": Autoproclamado "marido troféu" fica em casa enquanto as suas três mulheres trabalham

Um autoproclamado "marido troféu" fica em casa enquanto as suas três mulheres saem e trabalham a tempo inteiro. O homem diz não poder trabalhar porque "o rei não se pode mexer muito".Nick, de 39 anos, conheceu a primeira mulher April, de 38, na universidade, há 15 anos atrás, antes de dar as boas-vindas a Jennifer, de 25 anos, no seu casamento, nove anos mais tarde. April disse estar feliz por ter uma mulher extra na relação, para "satisfazer as necessidades" de Nick.Foi April quem apresentou ao marido a segunda mulher da relação, que na altura tinha apenas 19 anos.Nick disse ao canal televisivo TLC que gosta de estar "aconchegado no meio" das mulheres, na cama, mas que as relações sexuais ocorrem sempre numa área diferente da casa, com cada uma.A família fez parte de um programa televisivo no ano passado, onde acolheram Danielle, de 22 anos, na relação.Numa cerimónia de casamento com as outras duas mulheres, Nick afirmou estar "a viver o sonho".A família deu as boas-vindas à primeira filha em conjunto, Vera, no ano passado, mas Nick tem já um filho adolescente, de uma relação anterior.