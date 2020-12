O renascer da vida noturna: Primeiro epicentro da pandemia Wuhan reaprende a divertir-se

O regresso à vida noturna como a conhecíamos parece ainda, para a maioria da população mundial, uma realidade longínqua e, por isso, há imagens qu nos são difíceis de assimilar.Em Wuhan, primeiro epicentro da Covid-19, a noite voltou a ser o que era e a população reaprende agora a divertir-se um ano depois dos primeiros casos reportados.Sem novos casos desde 10 de maio, a população de Wuhan sai à rua, sem máscara e em grupo, contrariando o que ainda se vive na Europa e em grande parte do mundo. O restaurantes voltam a encher-se assim como os bares e as discotecas.A alegria de voltarem à diversão é expressada nos rostos que nos chegam em imagens do regresso da noite à vida daquela província.