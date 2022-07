O resgate dramático com final feliz de um elefante bebé e da mãe

Um elefante bebé e a mãe foram resgatados, na quarta-feira, após caírem num buraco no Parque Nacional Khao Yai, na Tailândia.

Segundo os oficiais do parque, o elefante bebé, de um ano, caiu num buraco de esgoto e a mãe ficou ao lado do buraco, a protegê-lo. Durante o resgate, a equipa de salvamento – composta por veterinários, pessoal do parque e voluntários – teve de anestesiar a mãe elefante de forma a controlá-la, mas o animal acabou por cair parcialmente no buraco também.

A equipa de socorro teve de recorrer, então, a um guindaste para içar a mãe elefante, que acabou por desmaiar devido ao stress. A situação dramática obrigou a que a equipa de socorro fizesse manobras de reanimação para a conseguir salvar.

Enquanto a mãe ainda se encontrava deitada e inconsciente, o elefante bebé acabou por conseguir sair do buraco e juntar-se à progenitora, ficando a seu lado até que ela recuperasse a consciência. Os dois elefantes acabaram por ficar bem e regressar à natureza.