O rosto das seis vítimas do ataque à escola primária de Nashville nos EUA

A atiradora que matou a tiro três crianças e três professores numa escola primária de Nashville, nos EUA, "planeou cuidadosamente" o ataque e tinha até um mapa do edifício com os pontos de entrada, revelou ontem a polícia, adiantando que a mulher poderá ter agido devido a um "ressentimento" para com a escola que frequentou quando era criança.De acordo com as autoridades, a autora do ataque, Audrey Hale, de 28 anos, identificava-se nas redes sociais como transgénero e adotou o nome masculino Aiden, embora os amigos e as autoridades se refiram a ela como mulher. Além do mapa da escola, a polícia encontrou um ‘manifesto’ onde explica as razões do ataque e indica que tinha selecionado mais um alvo, mas desistiu porque "tinha muita segurança".O manuscrito está a ser analisado pelas autoridades.Antes do ataque, Audrey enviou uma mensagem a uma amiga a dizer que "tencionava morrer" e que "ia ouvir o seu nome nas notícias" porque "algo de mau vai acontecer".