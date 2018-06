Quem são as vítimas



, de 65 anos, era a editora de publicações especiais e repórter. Começou a trabalhar para o jornal em 2013 depois de dez anos a trabalhar enquanto freelancer para o mesmo jornal. É mãe de três raparigas e um rapaz.



Outra das vítimas tem 56 anos. John McNamara fazia parte da equipa de repórteres do jornal. De acordo com o Twitter, era apaixonado por desporto. Era dono de um blog, Capital of Basketball, onde escrevia sobre desporto.

redação do jornal Capital Gazette em Annapolis , nos Estados Unidos, que aconteceu esta quinta-feira. Wendi Winters , de 65 anos, era a editora de publicações especiais e repórter. Começou a trabalhar para o jornal em 2013 depois de dez anos a trabalhar enquanto freelancer para o mesmo jornal. É mãe de três raparigas e um rapaz.Outra das vítimas tem 56 anos. John McNamara fazia parte da equipa de repórteres do jornal. De acordo com o Twitter, era apaixonado por desporto. Era dono de um blog,

Hiassen, de 59 anos. Trabalhava na publicação enquanto editor assistente desde 2010. Era irmão do escritor Carl Hiassen que homenageou Rob no Facebook: "Era das pessoas mais gentis e engraçadas que alguma vez conheci". Rob era casado há 33 anos e o aniversário da mulher foi no mesmo dia do tiroteio.











Wendi Winters, John McNamara, Gerald Fischman, Rebecca Smith, e Rob Hiaasen. Estes são os nomes das cinco vítimas mortais do ataque à Gerald Fischman tinha 61 anos e era editor. Estava há 25 anos no jornal e era conhecido por ser "a consciência e a voz" da publicação.Rebecca Smith era uma das contratações mais recentes e das mais novas das vítimas com 34 anos. Era assistente de vendas. A vítima estava noiva e é mãe de uma menina.Por último, Rob