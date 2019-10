O rosto do jovem que salvou pai e irmãos trancados há nove anos numa cave

Jan Zon van Dorsten, de 25 anos, foi quem deu o alarme de que ele e a sua família estavam trancados numa cave de uma quinta há nove anos a cerca de 100 quilómetros de Amesterdão, na Holanda. A identidade do jovem foi agora revelada.Segundo avança o jornal britânico Metro, o jovem fugiu e deu o alerta, depois de ter aparecido num bar próximo da quinta onde vivia.Recorde-se que o grupo foi depois encontrado pela polícia holandesa na quinta no nordeste do país. A imprensa local avança que a família viva naquelas condições "à espera do fim dos tempos".Segundo informações avançadas pela televisão RTV Drenthe, as autoridades encontraram um homem, de 58 anos, e cinco jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos.Depois de a história ter sido divulgada, Roger de Groot, presidente do município de Ruinerworld, disse em conferência de imprensa que "nunca" viu nada semelhante.