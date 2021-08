O seu gato está feliz? Há uma aplicação que consegue detetar humor dos felinos

A Sylvester.ai, uma empresa de tecnologia de saúde animal de Calgary, no Canadá, desenvolveu uma aplicação chamada Tably, que utiliza a câmara do telemóvel para perceber se os gatos estão a sentir dor. Basta uma fotografia para determinar o nível de felicidade, tendo por base as expressões faciais dos animais.

A posição das orelhas e da cabeça, a tensão do focinho e as mudanças nos bigodes são alguns dos parâmetros analisados para detetar se o gato está em sofrimento.

A aplicação foi testada na clínica Wild Rose Cat Clinic, em Calgary. Esta ferramenta pode ser útil para os donos de gatos bem como jovens veterinários, disse à agência Reuters Liz Ruelle, veterinária da clinica.

"Para outros colegas, recém-licenciados, que podem ou não ter tido muito experiência com gatos, pode ser muito assustador saber o paciente está a sentir dor", acrescentou.

A aplicação foi desenvolvida depois de investigadores da AltaML, uma empresa de inteligência artificial canadiana ter estudado a Escala Facial Felina (FGS, na sigla inglesa). Esta escala permite avaliar a dor aguda em gatos e foi publicada no jornal científico Scientific Reports, em 2019.

"O grande desafio com os gatos é que eles não expressam quando estão a sentir dor", disse à revista Wired o vice-presidente da AltaML, Chris O’Brien. "Ao contrário dos cães, que vão ao encontro dos donos, os gatos escondem-se".

A aplicação pega em pontos relevantes do focinho dos gatos, mapeia-os com base no FSH e faz uma leitura: feliz ou não. Além disso indica uma percentagem que está relacionada com o nível de confiança do teste.

A versão beta da Tably já pode ser testada pelos amantes de gatos.