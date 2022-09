O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, candidato à reeleição nas eleições de 02 de Outubro, reagiu esta terça-feira com irritação à pergunta de uma jornalista sobre alegada corrupção na família com a compra de imóveis.

"O seu marido vota em mim", disse à jornalista.

A resposta dura do líder brasileiro foi em reação a uma pergunta da jornalista Amanda Klein numa entrevista no canal de televisão Jovem Pam, ideologicamente identificada com o governante.