Um sorriso que se tornou viral: Jogadora conhece bebé com a mesma deficiência no braço

Carson Pickett é jogadora da equipa de futebol feminina Orlando Pride, e, em abril, conheceu Joseph Tidd, de 21 meses. Foi naquele dia que o bebé conheceu a atleta que tem o braço igual ao dele: e o sorriso dos dois tornou-se viral.



O momento em que Pickett e Tidd se conheceram foi captado numa fotografia, em que se vê que ambos não têm o antebraço esquerdo. Nasceram os dois sem ele. "O olhar na cara deles diz tudo", escreveu uma pessoa num comentário.





"Carson ajoelhou-se ao pé de Joseph e mostrou-lhe o braço dela", contou o pai do bebé, Miles, ao site Today. "Criou-se um laço instantâneo que não conseguimos compreender."Apesar de ter ocorrido em abril, só depois de ter sido partilhada por Becky Burleigh, uma treinadora de futebol da Universidade de futebol feminino da Florida, no Twitter, é que se o momento se tornou viral. Na legenda Burleigh escreve: "Precisamos mais disto no mundo. Partilha para espalhar alegria."Em 2018, Carson Pickett contou ao jornal The Guardian que podia "usar o braço para algo maior" do que ela. "Sou capaz de marcar a vida de tantas crianças e de pessoas que podem não saber o que fazer. (...) Verem que estou a ter sucesso na vida e estou feliz pode significar muito para algumas pessoas."

A família de Tidd acredita que a fotografia vai fazer com que mais pessoas com deformações nos membros se juntem à Lucky Fin Project – um projeto que consciencializa as pessoas e celebra as pessoas com malformações dos membros.