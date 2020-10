"O tempo está a passar para mim": Idosa de 104 anos implora para ver a família antes de morrer

Cathie Russell, que gere o lar

O vídeo de mulher de 104 anos a implorar para ver a família uma última vez antes de morrer revela aquilo que esta pandemia de pior veio trazer. Além das mortes e dos milhões de infetados, a solidão e saudades dos entes queridos é outro dos principais problemas trazidos pelas regras da Covid-19.onde Mary Fowler se encontra decidiu partilhar a mensagem da idosa no Twitter e o vídeo rapidamente ganhou notoriedade.A bisavó escocesa está confinada há sete meses devido às regras a que a Covid-19 obriga e implora, em lágrimas: "Tenho de ver a minha família.Desde março que a mulher não vê a família sem ser pela janela e Mary afirma: "O tempo está a passar para mim".

As regras de visitas a idosos em lares tornaram-se mais rígidas na Escócia nas últimas semanas, quando as autoridades tomaram medidas para travar a segunda onda do vírus.

Mary Fowler aged 104 and locked in a Care home since lockdown on March is at the end of her tether @JeaneF1MSP @GrahamEllis247 pic.twitter.com/8mAvgTW3wx