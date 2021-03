'O terrorismo nunca tem a última palavra': Papa Francisco visita maior cidade cristã do Iraque

O Papa Francisco viajou este domingo até Qaraqosh, a maior cidade cristã do Iraque, alvo da destruição dos extremistas do Daesh, e convidou os habitantes a recomeçarem as suas vidas, mostrando que "o terrorismo nunca tem a última palavra".

"O nosso encontro mostra que o terrorismo e a morte nunca têm a última palavra", disse o Papa aos fiéis da cidade, durante a visita que está a fazer ao Iraque.

Francisco deixou este domingo a devastada Mossul para visitar Qaraqosh, onde fez a oração do Angelus na Catedral da Imaculada, que os cristãos chamam em aramaico Bajdida, completamente reconstruída após ter sido queimada pelos extremistas em 2014.