Quando faltavam escassos centímetros para chegar ao pequeno Rayan - o menino de 5 anos preso num furo de água, a 32 metros de profundidade, na região de Chefchaouen, no Norte de Marrocos -, as equipas de resgate alteraram a estratégia devido a um deslizamento de terras e à previsão de chuva intensa. O menino caiu ao poço pelas 14h00 de terça-feira e esta sexta-feira, próximo das duas da manhã, mantinha-se consciente e preparava-se para passar a quarta noite sozinho, ferido e com frio.