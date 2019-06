O verão chegou, mas na Austrália o inverno foi recebido com banhos gelados

O verão começou esta sexta-feira no hemisfério norte, mas, na Austrália, começou o Inverno. Mais de 150 pessoas juntaram-se num evento solidário nas águas do Lago Burley Griffin, em Camberra, para darem as boas-vindas a esta estação do ano com um banho gelado.

No dia mais curto do ano no hemisfério sul, um grupo de banhistas sem roupa entraram nas águas geladas do lago e fizeram doações para a instituição de ajuda a doentes com cancro "Love Your Sister and Lifeline". A iniciativa arrecadou cerca de 12200 euros.

Esta foi a terceira edição do Canberra Winter Solstice Nude Charity Swim e registou 156 corajosos, o dobro de participantes do ano passado, que mergulharam no lago com temperaturas exteriores de cerca de dois graus negativos, e de nove graus dentro de água.

Nadar no lago Burley Griffin era "ilegal", mas Ian Lindeman, o organizador da iniciativa, conseguiu uma aprovação legal e mais de 70 pessoas compareceram para se juntar a ele.

"Eu tive esta ideia depois de ir a Hobart em 2016 para o festival Dark Mofo e ter nadado no solstício de inverno lá no rio Derwent", disse o organizador.



"Havia cerca de 750 pessoas a nadar lá e eu fiquei impressionado com a camaradagem e a boa natureza e vibração do evento. Foi isso que eu quis recriar aqui", afirma.

Em relação a futuros planos para o próximo ano, Ian Lindeman referiu que "o mais importante é aquecer os pés perto do fogo, tomar um café e assar umas salsichas".