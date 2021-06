“O vírus da Covid-19 não foi criado pelo homem”: revela cientista do laboratório de Wuhan na China

Uma cientista que trabalhou no laboratório de Wuhan falou pela primeira vez sobre o vírus da Covid-19 que colocou o mundo em quarentena.

Danielle Anderson, de 42 anos, virologista australiana e única estrangeira que esteve no laboratório de Wuhan, na China, saiu pouco antes da pandemia se instalar, em novembro de 2019.

"Foi uma infeção adquirida naturalmente em algum sítio. Se isso foi originalmente em Wuhan ou não - talvez seja apenas onde os aglomerados foram vistos pela primeira vez - mas acredito que seja uma ocorrência natural", disse a virologista em entrevista à Bloomberg.

O sigilo de todos os membros do laboratório levou a algumas especulações sobre como é que este vírus se espalhou pelo mundo. Os cientistas estudavam este exato microrganismo, vestiam fatos de proteção de corpo inteiro, e alguns cidadãos acreditam que conseguiu sair devido a um funcionário infetado ou algum objeto contaminado.

No entanto, Anderson explica que devido a se tratar de um laboratório de alta contenção, "o edifício tem estilo de bunker, tem a mais alta designação de biossegurança e exige que o ar, a água e os resíduos sejam filtrados e esterilizados antes de qualquer pessoa deixar as instalações. Havia protocolos e requisitos rígidos com o objetivo de conter os patógenos em estudo", revela.

Para além disso, os cientistas que trabalham no laboratório passam por uma formação de 45 horas para serem certificados a nível de contenção e procedimentos a seguir para prevenir que os vírus em estudo sejam contidos.

"Não é que fosse chato, mas era um laboratório normal que funcionava da mesma forma que qualquer outro laboratório de alta contenção", afirma Anderson. "O que as pessoas estão a dizer não é o que é."

Assim, a virologista acredita que não é um vírus criado pelo homem, mas não descarta a possibilidade de ter saído de um laboratório, mas de qualquer "laboratório em todo o mundo".

"A SARS escapou de pelo menos quatro laboratórios e, portanto, não sou ingénua o suficiente para dizer que não veio deste. Se o vírus for projetado e libertado, esse é um cenário muito diferente e eu não acredito", confessa.

O laboratório BSL-4 do Instituto de Virologia de Wuhan é o primeiro na China continental capaz de lidar com os patógenos mais mortais do planeta.

O primeiro caso conhecido de infeção por Covid-19 foi em dezembro de 2019, em Wuhan, na China. A 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde classificou o surto como uma pandemia.