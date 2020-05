"O vírus não conhece ideologias": OMS deixa mensagem de união entre nações para combater o coronavírus

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, deixou esta sexta-feira uma mensagem de união entre nações recordando que foi com a união e solidariedade que o mundo conseguiu erradicar a papeira há 40 anos."Os vírus não conhecem ideologias", recordou o diretor-geral sublinhando que é com a ajuda dos países que contribuíram com fundos que estão a conseguir dar resposta à pandemia de coronavírus e que esperam encontrar uma vacina em breve para poder vencer o vírus."A papeira era a maior ameaça de sempre", recordou Ghebreyesus. "É uma lembrança do que acontece quando as nações se unem para combaterem inimigos em comum", afirmou ainda.O diretor-geral da OMS garantiu que a vacina foi crucial para dar por vencida a papeira mas também a solidariedade entre países foi imprescindivel apelando assim que, nesta luta contra o coronavírus, se mantenha a união e solidariedade entre nações.