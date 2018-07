Obama alerta sobre os perigos da "política do homem forte", referindo-se a Donald Trump

Discurso do antigo presidente da Casa Branca aconteceu esta terça-feira, em Joanesburgo, África do Sul.

00:58

O antigo presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, esteve presente na palestra de celebração centenária do nascimento de Nelson Mandela, esta terça-feira, em Joanesburgo, África do Sul.



Na conferência, Obama falou sobre os perigos da "política do homem forte", referindo-se ao atual Presidente da Casa Branca, Donald Trump, e a sua crescente influência no país, segundo avançou a agência Reuters.