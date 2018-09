Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Obama apela ao voto dos jovens democratas nas eleições de novembro

Ex-presidente democrata discursou na Universidade de Illinois e apelou ao voto.

20:40

O ex-presidente democrata dos Estados Unidos da América, Barack Obama, subiu na tarde desta sexta-feira ao auditório da Universidade de Illinois para apelar ao voto de todos os jovens democratas nas eleições legislativas de novembro.



Depois de algum tempo sem fazer qualquer discurso político, Barack Obama aproveitou a visita à Universidade de Illinois para disparar contra os republicanos e apelou ao voto dos democratas.



Obama avisou que Trump "não é o sintoma, mas sim a causa" do populismo e divisão nos Estados Unidos e apelou ao voto de todos os democratas nas eleições. "A nossa democracia depende do vosso voto", acrescentou o ex-presidente dos EUA.



O ex-presidente não teve papas na língua e chegou mesmo a dirigir o discurso para os republicanos: "O que aconteceu com o Partido Republicano? O princípio fundamental na política externa foi o de combater o comunismo, e agora estão a tornar-se amigos do ex-chefe da KGB?!", exclamou Obama relativamente à aproximação de Donald Trump com Vladimir Putin.



Barack Obama reafirmou e sublinhou a importância do voto em Novembro: "Vocês têm que fazer mais do que retweetar uma hashtag, têm de ir votar", atirou.