Obama, Bush e Clinton querem ser vacinados contra a covid-19 em frente às câmaras de televisão

A desconfiança quanto à vacina contra a covid-19 continua bastante alta e, para a combater, os antigos presidentes norte-americanos Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton mostraram-se disponíveis para serem inoculados frente a câmaras de televisão para mostrarem que a mesma é segura. Os antigos presidentes mostraram-se disponíveis para serem dos primeiros a receberem a vacina a partir do momento em que a Food and Drug Administration - a agência de controlo e supervisão norte-americana do setor alimentar e farmacêutico - aprovarem a vacina. A notícia está a ser avançada pela CNN, citando os chefes de gabinete de cada um dos três antigos presidentes.O republicano George W. Bush já questionou as autoridades do país de que forma pode ajudar a combater a insegurança contra a vacina, tendo contactado o epidemiologista Anthony Fauci, que está a liderar a resposta dos EUA contra a pandemia.Os assessores dos três presidentes já referiram que a partir do momento em que as vacinas forem consideradas seguras irão mostrar-se disponíveis para as tomar. "Se Anthony Fauci me disser que esta vacina é segura e nos pode impedir de apanhar covid-19, garantidamente que a vou tomar", disse Obama esta quinta-feira no Joe Madison Show.