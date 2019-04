Obama escreveu carta para o rapper Nipsey Hussle

Rapper foi morto a tiro no passado dia 31 de março, em Los Angeles.

O ex-presidente norte-americano Barack Obama escreveu esta quinta-feira uma carta, em forma de homenagem, ao rapper Nipsey Hussle que morreu baleado no passado dia 31 de março, em Los Angeles.Na carta, lida por uma amiga do músico durante um memorial realizado esta quinta-feira, Obama elogiou a atitude que Hussle teve para com o bairro onde vivia. O artista tentou sempre revitalizar o bairro onde cresceu."Enquanto a maioria das pessoas olha para o bairro Crenshaw onde ele cresceu e vê apenas gangues, balas e desespero, Nipsey viu o potencial. Ele viu a esperança", pode ler-se na carta do antigo presidente dos Estados Unidos. Obhama faz referência aos esforços que o artista reuniu para construir espaços de trabalho e treino de habilidades.O memorial foi realizado no Staples Center, um espaço com capacidade para 21 mil pessoas. Vários fãs marcaram presença vestidos de branco e azul, em forma de homenagem.Também Stevie Wonder e Snoop Dogg marcaram presença."Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu um bom Crip, o falecido grande bairro Nip. Descansa em paz", disse Snoop Dogg entitulando Hussle de "defensor da paz".Recorde que Hussle, cujo nome verdadeiro era Ermias Asghedom, foi nomeado para os prémios Grammy 2019, com o seu álbum de estreia "Victory Lap".