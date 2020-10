As pessoas com obesidade mórbida têm o dobro do risco de serem internadas por coronavírus e, até mesmo, terem de ser internadas em Unidades de Cuidados Intensivos ou morrer, segundo um estudo do Centro de Pesquisa Biomédica da Rede de Epidemiologia e Saúde Pública espanhol, divulgado este sábado. De acordo com o mesmo estudo, no caso dos menores de 50 anos, o risco de complicações graves é 14 vezes superior.









É mais um entre os muitos estudos que têm sido realizados na tentativa de conhecer melhor o vírus, por forma a combatê-lo com outras armas e saber, sobretudo enquanto não houver uma vacina eficaz e duradoura.

De Espanha chegou, também este sábado, a notícia de que a pandemia levou muitos a abandonar o tabagismo. Foi durante o XXVII Congresso da Sociedade Valenciana de Pneumologia, que reuniu, virtualmente, 270 especialistas, e de onde saiu um sério aviso: os fumadores têm maior probabilidade de desenvolver sintomas graves se sofrerem de Covid-19 do que os não fumadores.



Vacina gratuita pata todos no Japão

A primeira dose da futura vacina contra a Covid-19 será administrada gratuitamente a toda a população do Japão, anunciou o ministério da Saúde nipónico, após reunião dos responsáveis governamentais com os especialistas que têm assessorado o executivo. A decisão refere-se, apenas, à primeira dose de uma potencial vacina, num momento em que ainda não se sabe quantas doses serão necessárias para que a mesma se revele eficaz.



Mais de 100 mil mortes na Índia

A Índia ultrapassou a barreira das 100 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, contabilizando assim 10% das vítimas mortais em todo o Mundo. Nova Deli, Mumbai, Chennai e Bengaluru são os centros urbanos mais afetados, sendo responsáveis por um em cada sete contágios e por uma em cada cinco mortes no país. O governo indiano revelou, entretanto, que a partir de 15 de outubro vão ser levantadas algumas restrições.



Economia no vermelho em Angola

O departamento de estudos económicos do Standard Bank considera que Angola deverá enfrentar uma recessão de 3,9% este ano e de 1,2% em 2021. "Angola enfrenta quer a incerteza da pandemia, quer as fracas perspetivas de escapar à prolongada recessão que dura desde 2016", escrevem os analistas do Standard Bank.



Sinais de esperança no Reino Unido

Os especialistas que trabalham na vacina contra o coronavírus da Oxford University e da AstraZeneca estão otimistas, acreditando que a mesma possa ser aprovada até ao final do ano. Tal situação permitiria que a população adulta do Reino Unido esteja vacinada até abril de 2021, segundo noticia o ‘The Times’.



Fase 3 da Sputnik V

A Venezuela recebeu o primeiro lote da vacina russa, a Sputnik V, para a fase 3 de ensaios clínicos no país, resultado do acordo entre o Ministério da Saúde venezuelano e o Centro de Investigação e Microbiologia Gamaleya.