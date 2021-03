Objetivo é ter 60% dos africanos vacinados contra Covid-19 até junho, avança União Africana

O comissário da União Africana para o Comércio e Desenvolvimento Económico, Albert Muchanga, disse esta terça-feira que o objetivo é ter 60% dos africanos vacinados até junho, reconhecendo que a situação económica do continente é "muito difícil".

"A economia está numa situação muito difícil, a recessão, a dívida, a recuperação económica está a revelar-se muito difícil", disse o responsável, acrescentando que para o recomeço do crescimento é preciso uma boa campanha de vacinação, cujo objetivo é abranger 60% da população até junho.

"Estamos no processo de aceder às vacinas, já temos 270 milhões de doses garantidas através da ajuda do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e do Banco Africano de Exportações e Importações (Afreximbank)", disse o responsável, durante a sua intervenção no primeiro painel da Fórum Orçamental Africano, que decorre hoje e quarta-feira a partir de Washington em formato virtual.