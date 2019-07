Objeto suspeito obriga à evacuação de avião no aeroporto de Newark em Nova Jérsia

Um avião da JetBlue que ia voar com destino a Tampa, na Flórida, foi este sábado evacuado no aeroporto de Newark, em Nova Jérsia, depois de ter sido detetado a bordo da aeronave um pacote suspeito por um dos comissários de bordo da tripulação.



De acordo com o portal NBC New York, o voo 573 da JetBlue estava prestes a descolar, cerca das 07h20 (12h20 em Portugal Continental), quando o comissário de bordo encontrou o objeto não identificado, segundo informações dadas pela Autoridade Portuária.







Um porta-voz da companhia aérea explicou que "o avião foi levado para um área isolada", avançando ainda que "os passageiros e as bagagens vão ser todas revistadas".



Estão a ser feitas investigações a fim de se perceber de que se trata o objeto estranho.



Até ao momento, este incidente não está a provocar atrasos no aeroporto.



Em atualização