Objeto suspeito obriga brigada de minas e armadilhas a isolar rua e evacuar casas na cidade inglesa de Droylsden

A brigada de minas e armadilhas inglesa está esta sexta-feira a averiguar um "objeto suspeito" encontrado numa casa em Droylsden, Inglaterra.



A rua em questão foi isolada e as casas evacuadas como prevenção.



De acordo com o testemunho de uma pessoa ao jornal inglês Manchester Evening News, a polícia acordou todos os moradores naquela rua para os retirar de casa.



Foi pedido que as pessoas ficassem, no mínimo, a 100 metros de distância do local.