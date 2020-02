Obra de Banksy foi vandalizada

Uma menina com uma fisga atira flores. O estilo dos desenhos feitos na parede indicavam que se tratava do artista contemporâneo e anónimo Banksy e esta suspeita foi mais tarde confirmada. Mas não foi o nome do autor que travou uma pessoa de "transfigurar" a obra de arte com um grafiti por cima.Pode ler-se, na inscrição feita a rosa sobre a obra "BCC wankers" ("Idiotas em CBB").Muitos dos habitantes de Barton Hill suspeitam que a obra de Banksy era alusiva ao Dia dos Namorados.

Um dos moradores da zona admitiu ao jornal The Guardian que o vandalismo era inevitável: "É uma pena, mas infelizmente iria sempre acontecer".