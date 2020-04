Obras de restauração na catedral de Notre-Dame de Paris retomadas hoje

As obras de restauração na catedral de Notre-Dame de Paris, suspensas desde março por causa da pandemia de covid-19, são retomadas gradualmente a partir desta segunda-feira.

A catedral, monumento icónico da capital francesa sofreu um incêndio e abril de 2019.

As obras decorrerão em três etapas, com um aumento de trabalhadores ao longo do mês de maio.

Os trabalhadores no local terão máscaras, acesso a dispensadores de álcool gel e terão soluções de acomodação e entrega de refeições, de acordo com o órgão público encarregado da restauração da igreja.

No primeiro aniversário do incêndio da catedral, em 15 de abril, o Presidente francês, Emmanuel Macron, confirmou o seu objetivo de reconstruir a catedral em cinco anos.

Antes de ser suspenso devido à pandemia de covid-19, causada pelo novo coronavírus, os trabalhos já haviam sido interrompidos brevemente no último verão para melhorar a proteção dos trabalhadores contra o chumbo.