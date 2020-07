Obriga jovem autista negro a beijar-lhe os sapatos

Um adolescente escapou à prisão depois de ser filmado a forçar um jovem autista negro a beijar-lhe os sapatos, em West Yorkshire, no Reino Unido.O rapaz de 17 anos foi preso depois das imagens terem sido divulgadas na Internet. No entanto, tanto o rapaz com uma outra jovem de 17 anos - que também estava no local no momento do episódio - escaparam à prisão depois de irem a tribunal. Foram-lhes retiradas as acusações de agressão racial.Os dois acusados foram obrigados a pagar uma coima de 50 libras à vítima e a assinar um contrato de bom comportamento.No vídeo é possível ouvir o jovem a mandar o rapaz negro beijar-lhe os sapatos.