Obriga mulher a fazer sexo antes de sair à noite para "marcar território"

Homem considera que dessa forma "há menos hipóteses" de que a mulher o traia.

11:04

Uma mulher, mãe de duas crianças, revelou em anónimo num fórum online que o seu parceiro insiste em fazer sexo de cada vez que esta vai sair à noite. A mulher acrescentou ainda que o marido não a deixa tomar banho antes de sair de casa, porque dessa forma, "há menos hipóteses de o trair".



A revelação está a deixar alguns internautas chocados com o caso, que consideram que o ato do homem é de uma possessão total e que a mulher não se deve sujeitar a esse tipo de coisas. "Ele está a marcar território, tal e qual um cão. Que nojento", escreveu um utilizador.



"Eu nunca o enganei e não o tenciono fazer. Estamos juntos há 11 anos e temos dois filhos lindos. Não compreendo porque ele se sente ameaçado", desabafou a mulher.



Ainda que a confissão tenha gerado indignação, várias mulheres presentes no site não se mostraram surpreendidas com a forma de agir do homem. "Sim, isso não é bom. Mas já se sabe como é...", escreveu uma das internautas, também ela mãe e casada.