Mulher revela na rádio a carta que escreveu à irmã há 10 anos: "Obrigada pela insensibilidade"

A desilusão da mulher dura 10 anos e começou no dia do seu casamento.

Uma mulher revelou num programa de rádio a carta que escreveu para a irmã há 10 anos, no momento do seu noivado, na Irlanda.



A mulher avança que no momento do seu noivado ficou muito desiludida com a irmã por ter sentido que foi "insensível", acusando-a de ter 'roubado' a atenção que deveria estar direcionada para os noivos.



A mensagem foi partilhada esta segunda-feira através de um programa de rádio irlandês em direto, no decorrer de uma competição da estação radiofónica intitulada como 'A carta que nunca escreveste'.

"Eu fiquei os últimos dias a chorar por algo que não me devia deixar triste. Não percebas mal, eu estou feliz por teres encontrado alguém que te faça feliz e com quem queiras ficar para o resto da vida, mas não podias esperar seis semanas para anunciar o noivado?", pergunta a irmã, em jeito retórico, durante a leitura da carta, segundo avança o jornal The Mirror.

A mulher ainda pede desculpas por ter sido um pouco paranoica e por não ter mostrado muito entusiasmo pelo compromisso da irmã, mas reafirma que a atenção de todos devia estar sobre si e o dia do casamento, contrariamente ao que acabou por acontecer.



A mulher acabou por confessar também que escondeu esta mágoa para não desiludir os pais.

"O vosso momento vai chegar e desejo que ninguém faça convosco o que fizeste comigo. Querida dama de honor, obrigada pela insensibilidade, mesmo que não me surpreenda", rematou.