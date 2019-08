Phong, um adolescente de 16 anos vietnamita vítima de tráfico humano, escreveu uma carta emocionada a quem lhe salvou a vida. O jovem chegou a Inglaterra dentro de uma mala de viagem.



"Querida Inglaterra", começa por escrever o jovem que, quando foi descoberto, foi imediatamente encaminhado para o hospital. Graças aos cuidados do Hospital William Harvey, Phong sobreviveu, recuperou e posteriomente foi colocado num orfanato.



Phong, do Vietnã, passou nos seus exames de inglês e sente-se mais positivo do que nunca.



"Quando cheguei ao Reino Unido, quando acordei no hospital, estava com muito medo e em pânico", conta o jovem acrescentando que não sabia onde estava.



Phong estava com graves ferimentos e não tinha sido alimentado. "A primeira coisa de que eu gostei é das pessoas gentis no hospital. As enfermeiras e médicos sorriram-me e deram-me biscoitos, laranja e água", revela.