OCDE abre gabinete de coordenação em Kiev a 1 de março

A OCDE vai abrir um gabinete de coordenação com a Ucrânia em Kiev no dia 01 de março, anunciou esta sexta-feira o secretário-geral da organização, Mathias Cormann.

O gabinete, que se segue a um inicialmente criado em Paris, coordenará a implementação do novo programa de cooperação da Ucrânia com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), disse Cormann num comunicado.

Composta por quatro funcionários da OCDE quando estiver plenamente operacional, o escritório ficará localizado na embaixada eslovaca em Kiev e funcionará com o apoio financeiro da Eslováquia, bem como da Polónia, Lituânia, Letónia e Roménia.

Cormann salientou que é necessário alcançar um acordo de paz "o mais rapidamente possível" nos termos da resolução aprovada na quinta-feira pela Assembleia Geral da ONU, que serviria os interesses do povo ucraniano e russo.

Entretanto, disse que a OCDE continuaria a apoiar os esforços da Ucrânia na reconstrução e recuperação, e dentro dos valores de uma democracia livre, aberta e orientada para o mercado, com os elevados padrões esperados de um futuro membro.

O responsável da OCDE recordou também as medidas de apoio que a organização com sede em Paris tem tido dado à Ucrânia desde o início da invasão russa, que esta sexta-feira faz precisamente um ano, tais como a coordenação dos países doadores e o apoio à reconstrução do país.