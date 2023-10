OCDE defende que atual contexto é oportunidade para implementar reformas estruturais

As consequências da pandemia e da guerra na Ucrânia são uma oportunidade para os governos implementarem as reformas estruturais necessárias para um crescimento forte e sustentável e economias mais competitivas, defendeu esta terça-feira a OCDE.

Num relatório divulgado esta terça-feira, intitulado "Going Growth 2023 (Rumo ao Crescimento)", a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) considera que as respostas políticas "sem precedentes" aos recentes choques "ajudaram a proteger vidas e meios de subsistência durante esta turbulência, mas continuam a ser enfrentados desafios duradouros e de longo prazo".

"O fraco crescimento da produtividade e o declínio do dinamismo empresarial continuam a prevalecer em muitos países da OCDE", alerta a organização com sede em Paris.



Segunda a OCDE, continuam a existir problemas estruturais nos mercados de trabalho e uma inadequação de competências, que impede a utilização eficaz dos recursos, bem como uma ausência da maioria das estratégias de crescimento.



"Para garantir um crescimento sustentável mais forte, aumentar os rendimentos e os padrões de vida e, de um modo geral, aumentar as oportunidades, os decisores políticos precisam de se concentrar numa resposta bem calibrada às pressões imediatas, bem como em enfrentar os desafios das reformas estruturais a longo prazo", afirmou o secretário-geral da OCDE, Mathias Cormann, citado em comunicado.



De acordo com o responsável da OCDE, "as prioridades de reforma variam entre países, mas todos irão ganhar com o aumento dos níveis de participação das mulheres e dos trabalhadores mais velhos na força de trabalho, estimulando a concorrência, permitindo uma reafetação mais eficiente do trabalho e do capital para empresas mais produtivas e aumentando os incentivos para inovar e garantir a necessária transição energética".



A OCDE sugere que os países melhorem a conceção dos programas de apoio orçamental, apostem em políticas estruturais para aumentar a participação da força de trabalho, especialmente das mulheres, e em novas reformas políticas para garantir que a transformação digital leva ao aumento da produtividade.



Insta ainda os governos a progredirem mais rapidamente na descarbonização para atingirem as metas em matéria de alterações climáticas, considerando que as novas ações deverão abranger tanto políticas baseadas em incentivos como medidas regulamentares, para garantir uma eficácia plena e abrangente.