OCDE saúda acordo EUA-Canadá-México que garante mercados abertos

Pacto substituirá o Acordo de Livre Comércio da América do Norte.

16:08

O secretário-geral da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), Ángel Gurría, congratulou-se esta segunda-feira com o acordo comercial entre os Estados Unidos, o Canadá e o México porque garante mercados abertos ao comércio e ao investimento.



Em comunicado, Gurría recordou que a OCDE apoia "mercados abertos ao comércio e ao investimento como um instrumento fundamental para um crescimento forte e para o emprego".



Assim, o secretário-geral da OCDE e ex-ministro mexicano considerou que o anúncio deste acordo contribuirá para tudo isso e "reforçará a confiança nas empresas e nos investidores, ao preservar um comércio assente em regras previsíveis e estáveis na América do Norte".



O acordo "tornará a região mais produtiva e mais competitiva internacionalmente", afirmou, sublinhando a liderança política e os esforços negociais dos três parceiros.



O Canadá e os Estados Unidos anunciaram no domingo um novo acordo comercial juntamente com o México, após meses de negociações bilaterais.



Este pacto substituirá o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA, na sigla inglesa).