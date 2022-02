Os Estados Unidos e a Rússia prepararam uma lista alargada de oligarcas russos próximos do presidente Putin que serão visados com sanções “sem precedentes” se a Rússia atacar a Ucrânia.





A lista inclui alguns dos homens mais ricos da Rússia, que desde a dissolução da União Soviética colocaram as suas vastas fortunas no exterior através de avultados investimentos, principalmente no Reino Unido, e se passeiam pelos destinos mais luxuosos da Europa ostentado a sua riqueza. “Os indivíduos que identificámos são pessoas próximas ou que fazem parte dos círculos de poder do Kremlin e têm um papel importante na tomada de decisões ou são, no mínimo, cúmplices do comportamento desestabilizador do Kremlin”, afirmou um responsável norte-americano à agência Reuters, adiantando que as sanções terão um âmbito e um alcance sem precedentes. “Os comparsas de Putin deixarão de poder usar as suas esposas ou outros familiares para escapar às sanções. As medidas irão isolá-los do sistema financeiro internacional e garantir que eles e as suas famílias deixarão de aproveitar os benefícios do dinheiro que colocaram no Ocidente, incluindo o acesso às mais prestigiadas universidades”, adiantou a mesma fonte.