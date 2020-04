Óculos embaciados quando usa máscaras? Há um truque que pode ajudá-lo. Veja aqui

O uso de máscaras tornou-se necessário devido à pandemia de coronavírus. No entanto, a utilização deste equipamento de proteção poderá trazer problemas, em especial para as pessoas que utilizam óculos.



A respiração, para quem utiliza máscara e óculos, pode fazer com que os mesmos enbaciem.







Num vídeo, o médico explica um método para evitar que isto aconteça. Para isso vai precisar de uma barra de sabão simples, seca, com a qual esfregaremos os dois lados das lentes. Em seguida, é utilizada um pano de limpeza dos mesmos, esfregarmos e removemos o resíduo de sabão.

Ao usar o sabão, os cristais não embaciam ao respirar e consegue ver perfeitamente enquanto utiliza a máscara.