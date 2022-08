Ocupantes russos de Zaporijia registam ucranianos como refugiados

Os ocupantes russos de Zaporijia estão a declarar informalmente a independência daquela região da Ucrânia, identificando cidadãos ucranianos que entraram na zona como requerentes de asilo temporário, revelou, esta terça-feira, o Instituto para o Estudo da Guerra norte-americano.

De acordo com este 'think tank' norte-americano, o chefe do 'Oblast' de Zaporijia, Yevheny Balitsky, assinou um decreto que designa os cidadãos ucranianos que entraram na região ocupada pelos russos como requerentes de pedidos de asilo temporário, assumindo informalmente que aquela zona pertence à Rússia.

Esse decreto exige o registo de cidadãos ucranianos como refugiados nas zonas ocupadas pelos russos na região de Zaporijia, o que viola o direito internacional, e a própria lei russa, que consideram que um refugiado é alguém que chega de fora do seu país procurando asilo.