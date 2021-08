A ofensiva dos talibãs no Afeganistão, que está a conquistar rapidamente os centros urbanos do país, já causou 3,3 milhões de deslocados no país, alertou esta sexta-feira a Agência da ONU para os Refugiados (ACNUR).

Só desde maio, foram contabilizados 250 mil deslocados, dos quais 80% são mulheres e crianças, avançou hoje a porta voz da ACNUR Shabia Mantoo em conferência de imprensa.

A este número somam-se mais 150 mil pessoas que tiveram que deixar as suas casas entre janeiro e maio, referiu.